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Німеччина прийняла вже 800 тисяч біженців з України, - Шольц

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Німеччина прийняла вже 800 тисяч біженців з України, - Шольц
Німеччина наразі прийняла вже 800 тисяч українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу у Брюсселі у вівторок за результатами спеціального засідання Європейської ради.

"Ми також знову говорили про гуманітарну допомогу. Ви знаєте, що у Німеччині зараз у Центральному реєстрі іноземців зареєстровано майже 800 тис. українців. Це показує, наскільки громадяни нашої країни та багато з громад Німеччини сприяють тому, щоб ми допомагали тим, хто шукає захисту за кордоном, а у даному випадку в Німеччині, і потребує нашої підтримки", - зазначив він.

Німецькі ЗМІ у вівторок також повідомили, що німецькі школи відвідують вже 123 тис. українських дітей.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Скоро еще пару миллионов голодных африкацев припрут, готовьте жопу. Не проще было дать Украине оружие которое требуется для того чтобы остановить рашистских нацистов?
  • Владислав Васильченко
    В Німеччини на сьогодні найбільша економіка Європи з населенням понад 83 млн людей яка направила нам військову допомогу на суму близько 200 млн євро, - це менше, ніж Естонія з населенням близько 1 млн людей ...
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