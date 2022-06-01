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Зеленський застеріг від указівок Збройним силам, як і де наступати

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Зеленський застеріг від указівок Збройним силам, як і де наступати
Президент України Володимир Зеленський застеріг українських громадян від указівок силовому блоку, залученому до оборони держави, як і де їм наступати та відкидати російських окупантів.

"Хочу сьогодні звернутися до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави або вказувати, як слід наступати і де насамперед відкинути ворогів. Україна цінує кожну думку. Але насамперед Україна цінує кожне життя. І це аксіома", - заявив Зеленський у відеозверненні 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "Україна ніколи не зробить як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що у Москві побажали щось захопити за кілька днів або до певної дати".

"Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але безповоротно зривають усі плани окупантів. Ситуацію на фронті слід оцінювати комплексно. Не на одному відрізку, де ситуація найбільш жорстка і яка привертає найбільшу увагу, а на всьому фронті", - сказав президент.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Это Зеля сейчас с кем разговаривал?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это он выступил против желания народа освободить захваченные территории? Пускай у каждого гражданина это воплощается в свое понимание, но это природно. Или он переводит недовольство народа политическим руководством страны на армию?
    Странный президент у мужественного народа...
  • Sergey ba1bcc50
    Я так розумію, Єрмаку він теж дав наказ більше не бігати до Залужного зі своїми вказівками?
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