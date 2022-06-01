ЗСУ можуть відрізати лінії постачання російських військ під Харковом, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська у таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ.

ЗСУ відтісняють російські війська на північ і схід від Харкова і можуть відрізати лінії постачання окупантів. Про це повідомив генерал у відставці Філіп Брідлав, колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США, в коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Україна зараз відтісняє російські війська на північ і схід від Харкова, в деяких випадках назад в Росію. Тому тепер українці погрожують відрізати російські шляхи постачання і відтісняють свої сили в тил", - зазначив Брідлав.

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За словами офіційних осіб, перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ, на початку війни. Українські підрозділи, озброєні протитанковими ракетами Javelin, що запускаються з плеча, стріляли по російським солдатам, коли російські колони довжиною в кілька миль біля Києва перестали просуватися вперед. Вторгнення застопорилося, тисячі російських солдатів були вбиті або поранені. Потім Росія переорієнтувала свою місію на схід.