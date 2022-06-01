"Класичні галюцинації", - ОП про слова Патрушева про захоплення України Польщею

В офісі президента України заяву секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева про те, що Польща нібито вже "почала захоплювати західні українські території", назвали "галюцинаціями".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на необґрунтовані висловлювання російської сторони дав у твіттері радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", – написав представник офісу президента.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.