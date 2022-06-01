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"Класичні галюцинації", - ОП про слова Патрушева про захоплення України Польщею

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"Класичні галюцинації", - ОП про слова Патрушева про захоплення України Польщею
В офісі президента України заяву секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева про те, що Польща нібито вже "почала захоплювати західні українські території", назвали "галюцинаціями".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на необґрунтовані висловлювання російської сторони дав у твіттері  радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", – написав представник офісу президента.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

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Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
  • vlah
    А. Бабченко:"

    Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

    *****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

    Да вы вообще ******, ребят.

    Лозу ещё позовите."

    Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
  • Andy S 89bd7d80
    Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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