США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область, - Держдеп

США стурбовані спробами Росії "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області". Вашингтон посилюватиме санкції за злочинні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

Він зазначив, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: "від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку і Луганську, до спроби анексії, як зробила в Криму".

Оскільки ці сценарії вже відомі, то, за словами прессекретаря Державного департаменту, США починають бити тривогу на випередження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії майже напевно не вдасться "легітимізувати" своїх ставлеників у Херсоні, - Держдепартамент США