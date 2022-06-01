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На тимчасово окупованих територіях великий дефіцит ліків, - Ляшко

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На тимчасово окупованих територіях великий дефіцит ліків, - Ляшко
На тимчасово окупованих територіях України спостерігаються великі проблеми з доступом до ліків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

"Жодного гуманітарного коридору з нашого боку, щоб ми могли завезти лікарські препарати до закладів охорони здоров'я, не було", - заявив Ляшко.

За його словами, були розмови з головними місцевими лікарями, в ході яких з'ясувалося, що в медустановах нестача навіть фізрозчинів. Поки ще є тільки препарати, які завезли раніше з великим запасом. Йдеться про ліки для онкохворих і діалізних хворих.

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Він додав, що ризикувати людьми для доставки ліків МОЗ не може. Крім того, волонтери також не погоджуються допомагати, оскільки були випадки, коли, наприклад, в Херсонській області окупанти обстрілювали волонтерів. Були навіть летальні випадки.

Ляшко також зазначив, що для вирішення питання з ліками МОЗ активно веде переговори з Червоним Хрестом, "Лікарями без кордонів" і ВООЗ.

Міністр охорони здоров'я розповів про колегіальну взаємодопомогу між лікарями на окупованих територіях. За його словами, якщо є можливість доставити ліки в одну медустанову, то через медиків вони передаються для хворих в інші установи.

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Топ коментарі

  • НБ
    Ляшко виявляється дурень (або навіть ідіот) адже повну відповідальність за будь яке забезпечення окупованих несуть окупанти. Крім того якщо хтось не евакуювався і добровільно залишився під окупацію то така особа повністю довірила своє життя і здоровя окупантам. ... А ще ми багато років виплачували пенсії на окупований Донбас бо "там наші люді". І тепер ці "наші люді" демонструють жахаюче звірство знищуючи та катуючи українців всіма можливими і неможливими способами...
  • Виталий Головченко
    ну так отнеси...отнеси им Ляшко...возьми тачку и оттарабань ее окупантам.... ваша сраная власть шашлычная с целой кучуй предателей уже всех достала...иди иди, может медаль дадут....
  • Oleksandr Novykov
    Так нам ещё выслать лекарства для кацапских вояк?
    Просто кому то хочется ещё 220 вагонов *****.ть
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