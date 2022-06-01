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Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії, - Зеленський

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Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії, - Зеленський
Заклики України надати зброю далекої дальності спрямовані на захист території України, а не атаку території Росії, як вона зробила з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Newsmax.

"Нас не цікавить, що відбувається у Росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".

Зеленський сказав, що "з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну", - вказав він.

Зазначається, що переговори можуть бути, але має бути готовність із боку Росії вести ці переговори. За словами Зеленського, "якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, і ми дамо вам спокій і залишимо в живих" - це не те, про що ми можемо домовитися".

Зеленський сказав, що зрештою, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах, оскільки світ об'єднується навколо українського суверенітету.

Крім того, наратив про те, що сусідні країни не повинні вступати до НАТО - це програшна битва для Росії та її президента Володимира Путіна.

Також читайте: США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

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Топ коментарі

  • Fundador Null
    Та не, це Америка нагнітає - все добре, всі на шашлики!
  • Pawlo Kit
    Під асфальтом подивись, що ти заради піару оркам поклав, знаючи що буде повномасштабне вторгнення!
  • Jonathan Jones
    Ю. Швец - это Арестович № 2. Просто не такой "сладкий" и с меньшим нарцисизмом. Нет никаких цифр, нет оценки потенциала, нет вероятных сценариев. Короче, нет там никакой аналитики. Очередной мастер ***********-развлекательного жанра.
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