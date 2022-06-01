Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Newsmax.
"Нас не цікавить, що відбувається у Росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".
Зеленський сказав, що "з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну", - вказав він.
Зазначається, що переговори можуть бути, але має бути готовність із боку Росії вести ці переговори. За словами Зеленського, "якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, і ми дамо вам спокій і залишимо в живих" - це не те, про що ми можемо домовитися".
Зеленський сказав, що зрештою, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах, оскільки світ об'єднується навколо українського суверенітету.
Крім того, наратив про те, що сусідні країни не повинні вступати до НАТО - це програшна битва для Росії та її президента Володимира Путіна.