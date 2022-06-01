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США погодили новий пакет військової допомоги Україні, включно з ракетними системами HIMARS, - The Washington Post

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США погодили новий пакет військової допомоги Україні, включно з ракетними системами HIMARS, - The Washington Post
США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності - критично важливої зброї, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

Ракетні системи HIMARS є частиною нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 700 мільйонів доларів, який також включатиме вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі та інше.

За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.

Також читайте: США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
  • Yuri Sotnyk
    Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
  • Muron
    Кацапи завили, бо:

    Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

    Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

    Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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