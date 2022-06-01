Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини
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Міноборони Греції підтвердило заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправку в Україну броньованих машин піхоти БМП-1. Їх замінять технікою німецького виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Як пояснили в грецькому Міноборони, передані Україні БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.
БПМ -1 були отримані Грецією в 1994 році зі Східної Німеччини.