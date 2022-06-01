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Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини

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Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини
Міноборони Греції підтвердило заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправку в Україну броньованих машин піхоти БМП-1. Їх замінять технікою німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Як пояснили в грецькому Міноборони, передані Україні БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.

БПМ -1 були отримані Грецією в 1994 році зі Східної Німеччини.

Також читайте: Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Есть лож, есть большая лож, есть наглая лож, и есть немецкие обещания.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    ****** стыдобище...***** мне так ещё никогда не было так стыдно за свою страну.
  • Андрей Немалый 1d2a6de8
    Весь секенд хенд свозят, надо ещё деньги брать за утилизацию этого гнилья
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