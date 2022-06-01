Росіяни завдали артилерійського удару по громаді Дніпропетровщини
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Ворог продовжує обстрілювати кордони Дніпропетровської області.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також Резніченко додав, що у Широківській громаді електрики ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.