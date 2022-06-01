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"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський

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"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський
Щодня на фронті гине 60-100 українських військових, а ще 500 – зазнають поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Newsmax.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 людей зазнають поранень у бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.

Читайте: З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Ну дороги то целые? К переговорам готовишь?
  • Boris Janischevskiy
    Я теж так думаю , шобла готується до сепаратних переговорів .Тому і вкидають таку інфу , панічного толку .
  • Kan Kan 21c2f560
    Надо просто перестать стрелять!
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