"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський
57 275304
Щодня на фронті гине 60-100 українських військових, а ще 500 – зазнають поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Newsmax.
"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 людей зазнають поранень у бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі", - повідомив президент.
Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.