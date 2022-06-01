"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський

Щодня на фронті гине 60-100 українських військових, а ще 500 – зазнають поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Newsmax.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 людей зазнають поранень у бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.

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