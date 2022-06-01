Окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку і відвели війська в Ізюм, - Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку російські окупанти провели перегрупування військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха", - йдеться в повідомленні.

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