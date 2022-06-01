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Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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У Луганській ОВА зазначають, що окупанти ведуть штурмові дії, закріплюються у центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

 "31 травня о 18:55 загарбники з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай додає, що у Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєверодонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай. ФОТО

Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 01
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 02
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 03

"Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового", - зазначає очільник ОВА.


Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 04
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 05
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 06
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 07
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 08
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 09
Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай 10

За минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Кацапы четко усвоили тактику *****,чтобы войти в город-надо его предварительно стереть с лица земли. Так же делалось у нас в Рубежном. Они отлично знают, что им там не жить. Разграбили все квартиры, поотжимали машины и пошли дальше. Главное повесить свою ссанную тряпку и как скрепу оставить кучу фекалий в ограбленной квартире. Они как саранча расползаются по стране.Аж мерзко.
  • Colt
    Як увійшли, так і вийдуть. Виметуться.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Лисичанськ за річкою. На високому березі. Мости підірвані. Плюс 155 калібри під'їхали.
    Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
    Побачимо...
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