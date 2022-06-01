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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 7 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Тож, загальні бойові втрати РФ від початку війни з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 30700 (+200) осіб ліквідовано

танків 1361 (+3) од,

бойових броньованих машин 3343 (+41) од,

артилерійських систем 659 (+10) од,

РСЗВ (+0) од,

засоби ППО  94 (+1) од,

літаків 208 (+0) од,

гелікоптерів 175 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 519 (+4),

крилаті ракети 120 (+0),

кораблі /катери 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  2290 (+15) од,

спеціальна техніка 49 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
  • Claudia Smith
    Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
  • Алекс Меркурий
    Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
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