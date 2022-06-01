Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 7 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Тож, загальні бойові втрати РФ від початку війни з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 30700 (+200) осіб ліквідовано

танків 1361 (+3) од,

бойових броньованих машин 3343 (+41) од,

артилерійських систем 659 (+10) од,

РСЗВ (+0) од,

засоби ППО 94 (+1) од,

літаків 208 (+0) од,

гелікоптерів 175 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 519 (+4),

крилаті ракети 120 (+0),

кораблі /катери 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн 2290 (+15) од,

спеціальна техніка 49 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.