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Застосування РФ ядерної зброї мало би "серйозні наслідки", - Байден

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Застосування РФ ядерної зброї мало би "серйозні наслідки", - Байден
США наразі не бачать ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї. Але якби зброя була застосована, це призвело б до серйозних наслідків.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден пише в колонці для The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна", - написав Байден.

Він підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".

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Як повідомлялося, президент США також підтвердив надання Україні сучасних ракетних систем. Та заявив, що його країна не збирається домагатися ані територіальних поступок від України, ані повалення режиму Путіна в РФ.

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Топ коментарі

  • botoks
    не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
  • Сергей Фалинский
    Бред сумасшедшего
  • Rostyslav Komarnytsky
    😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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