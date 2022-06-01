Застосування РФ ядерної зброї мало би "серйозні наслідки", - Байден

США наразі не бачать ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї. Але якби зброя була застосована, це призвело б до серйозних наслідків.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден пише в колонці для The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна", - написав Байден.

Він підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".

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Як повідомлялося, президент США також підтвердив надання Україні сучасних ракетних систем. Та заявив, що його країна не збирається домагатися ані територіальних поступок від України, ані повалення режиму Путіна в РФ.