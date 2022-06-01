Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині, ймовірність ракетних ударів залишається високою, - Братчук

Окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одесі та Одеській області.

Про це заявив прессекретар голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ніч в Одесі та області минула без обстрілів.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. У тому числі спостерігаючи за тими руйнуваннями, які він завдає, здійснюючи ракетні обстріли нашої території", - сказав Братчук.

За його словами, ймовірність завдавання ракетних ударів по регіону залишається дуже високою. Ворог може здійснювати такі атаки, як з Чорного моря, де розташовується його фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", а також з літаків стратегічної авіації, які відправляються в бік України з території РФ.

Також Братчук закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та поведінки з вибухонебезпечними предметами на Чорноморському узбережжі, одеських пляжах, оскільки ці території заміновані.

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