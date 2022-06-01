Основну вогневу міць окупантів сконцентровано на Луганщині, - розвідка Великої Британії

Війська РФ, ймовірно, окупували більшу половину Сєверодонецька на Луганщині.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основна вогнева міць окупантів сконцентрована у невеликому секторі Луганської області, а наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими.

"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включно з чеченськими бойовиками", - зазначили в розвідці.

Водночас, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі України.

Зокрема розвідники згадали про стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

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