Пошкоджені обстрілами будинки в Києві планують відновити до початку опалювального сезону, - КМДА

Пошкоджені ворожими обстрілами житлові будинки Києва відновлять до середини осені і люди зможуть повернутися додому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

За його словами, у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більшість - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало переважно скло", - сказав він.

Як зазначив Поворозник, вчора Кабмін ухвалив постанову, якою виділено 200 млн гривень з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто своїми відповідними документами також виділяє з резервного фонду, з фондів капітального будівництва приблизно 600 млн гривень, щоб усе це робилося одночасно.

"І ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків", - повідомив Поворозник.

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