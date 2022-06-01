Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна, - Reuters
Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым.Реалии".
Юмашев був радником Путіна на громадських засадах, тобто не отримував за це зарплатню. Його відхід, як пише Reuters, розриває останній зв'язок путінської адміністрації з періодом правління Єльцина, який символізує ліберальність і відкритість Росії до Заходу.
Перша заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень повідомила Reuters, що відставка була ініціативою Юмашева. Він залишив посаду ще у квітні.
За Єльцина, який був президентом Росії з 1991 по 1999 рік, Юмашев обіймав посаду радника Кремля, а потім керівника адміністрації президента. Він одружений з донькою Єльцина Тетяною.
Нагадаємо, у березні 2022 року Анатолій Чубайс – ще один високопосадовець єльцинської епохи – пішов з посади спеціального представника президента Росії з питань сталого розвитку та виїхав з країни. У травні 2022 року через дії Росії в Україні у відставку подав співробітник російського постійного представництва при ООН в Женеві Борис Бондарєв.