Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з мчс росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - розповів він.
Водночас власників будівель, які планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю.
"На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади", - додав Андрющенко.