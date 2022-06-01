Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко

Окупанти в Маріуполі готуються зносити пошкоджені їхніми обстрілами будинки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з мчс росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - розповів він.

Водночас власників будівель, які планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю.

"На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади", - додав Андрющенко.

Читайте: Понад пів тисячі дітей-сиріт з Донеччини утримують окупанти в Ростовській області, - Андрющенко