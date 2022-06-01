Через військові дії щодня в Україні гине двоє дітей і четверо зазнають поранень, - ООН

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине двоє дітей і четверо зазнають поранень. Здебільшого це стається внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 1 червня повідомив, що через війну з Росією майже двом із трьох українських дітей довелося залишити дім. 5,2 млн українських дітей потребують гуманітарної допомоги - 3 млн в Україні та понад 2,2 млн - у країнах, які приймають біженців.

"Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах і темпах, яких не було від часів Другої світової війни", - заявив фонд.

Із 24 лютого щонайменше 262 дитини загинули і 415 зазнали поранень унаслідок нападів.

Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань.

Уже постраждали принаймні 256 медзакладів і кожна шоста "безпечна школа", яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також пошкоджені.

"Умови життя дітей на сході й півдні України, де активізувалися бойові дії, стають дедалі більш нестерпнішими", - заявив фонд.

ЮНІСЕФ наголошує, що війна викликала гостру кризу у сфері захисту дітей. Діти, які рятуються від насильства, наражаються на значний ризик бути розлученими із сім’єю, зазнати насилля, жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

Війна і масові переміщення знищують джерела прибутку й економічні можливості, в результаті чого багато сімей залишаються без достатнього доходу для задоволення своїх основних потреб і не можуть забезпечити належну підтримку дітям.

ЮНІСЕФ закликає до негайного припинення вогню в Україні та захисту всіх дітей від небезпеки. Це передбачає припинення використання вибухової зброї у населених пунктах і нападів на цивільну інфраструктуру.