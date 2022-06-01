Швейцарія не дала Данії поставити Україні 20 БМП Piranha III, - Reuters

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.

Про це повідомив швейцарський громадський мовник SRF, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Данія планувала передати Україні в якості допомоги 20 БПМ Piranha III, виготовлених у Швейцарії. Але швейцарський Секретаріат економічних відносин заблокував постачання. Чиновники аргументували це тим, що Швейцарія - нейтральна країна. Тож виготовлений в ній військовий транспорт не можна постачати країнам, які ведуть війну.

Без дозволу Швецарії Данія не може передати Україні ці машини.

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На початку квітня Швецарія вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, вона виправдовувала своє "ні" нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці.

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