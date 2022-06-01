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Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"

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Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"
Окупаційні війська розташовують на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - зазначили в командуванні.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Dmitry Begemotovich
    Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
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