В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі

Окупанти вирішили замінити частину своїх солдатів через те, що ті звикли до місцевих мешканців та почали співчувати енергодарцям.

Про це пише телеграм-канал "Енергодар", інформує Цензор.НЕТ.

"Подейкують, що "нові" кадри агресивніші, частина з них – бойовики так званих "Л-ДНР". Ротацію ініціювало командування загарбників через декілька причин. Зокрема, їм стали відомі випадки "звикання" російських солдатів до місцевого населення та прояви співчуття", - йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною для ротації, зазначають у соцмережах, стала нещодавня невдала спроба ліквідувати голову окупаційної адміністрації міста Андрія Шевчика.

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