Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Війна

В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі

11 33621
В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі
Окупанти вирішили замінити частину своїх солдатів через те, що ті звикли до місцевих мешканців та почали співчувати енергодарцям.

Про це пише телеграм-канал "Енергодар", інформує Цензор.НЕТ.

"Подейкують, що "нові" кадри агресивніші, частина з них – бойовики так званих "Л-ДНР". Ротацію ініціювало командування загарбників через декілька причин. Зокрема, їм стали відомі випадки "звикання" російських солдатів до місцевого населення та прояви співчуття", - йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною для ротації, зазначають у соцмережах, стала нещодавня невдала спроба ліквідувати голову окупаційної адміністрації міста Андрія Шевчика.

Читайте: "Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів", - Пєсков про замах на "мера" Енергодара

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
  • 5 копійок
    Яничари завжди були гірші ворога.
  • Маринов Михаил
    Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини