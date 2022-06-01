Україна втратила через війну 35% ВВП, прямі збитки - понад $600 мільярдів, - Єрмак
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, виступаючи на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США", - сказав Єрмак.
Водночас він наголосив, що попри все Україна продовжує захищатися, на сході й півдні тривають запеклі бої.
"Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку - військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", - заявив керівник ОП.
Єрмак додав, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію.