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Україна втратила через війну 35% ВВП, прямі збитки - понад $600 мільярдів, - Єрмак

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Україна втратила через війну 35% ВВП, прямі збитки - понад $600 мільярдів, - Єрмак
Прямі збитки України від розв'язаної Росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, виступаючи на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США", - сказав Єрмак.

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Водночас він наголосив, що попри все Україна продовжує захищатися, на сході й півдні тривають запеклі бої.

"Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку - військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", - заявив керівник ОП.

Єрмак додав, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Таке буває, коли рік, знаючи що ***** нападе, нічого не робиш для укріплення обороноздатності.
  • Yakov Yakov
    єрмак, чьмо ******, краще розкажи хто дав команду розмінувати перешийок між херсонськой обл і кримом.
  • Nikolai Chizhevsky
    Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
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