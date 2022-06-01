Втрата літаків у Гостомелі - це службова недбалість, - командир "Мрії" Антонов

Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві ДП "Антонов".

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов, передає Цензор.НЕТ.

"26 січня аеропорт у Лейпцигу справді запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було ухвалити рішення. Чесно кажучи, я не знаю, у чому саме були, фінансові чи політичні. Знаю лише, що пропозиція німців одразу не була прийнята українською стороною, продовжувалися якісь переговори.



Наші літаки могли вилетіти з Гостомеля будь-якої миті, бо нас були готові приймати. Окрім Ан-225, на якому замінювали двигун (і це не було великою проблемою для того, щоби він злетів на п’яти двигунах), були ще повністю справні Ан-26 і Ан-74", - розповів він.

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Антонов зазначив, що не знає деталей переговорів про переміщення літаків між "Укроборонпромом" та ДП "Антонов".

"Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ - дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день. Розумієте, щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора "Антонова". На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п’ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії", - пояснив командир.

"Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві, я його розцінюю як службову недбалість. Навіть у день початку війни був спокій, упевненість, що все буде добре і не треба нікуди летіти. Хоча вже було й пізно кудись летіти. Я не знаю, чому такий спокій був у нашого керівництва. Можливо, це варто з’ясувати під час розслідування, що зараз проводиться. Цікаво, які ж плани були у нашого керівництва на ці літаки, які було знищено за кілька днів?" - додав Антонов.

Нагадаємо, вже на третій день повномасштабного вторгнення окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 - легендарну українську "Мрію". Її, як і деякі інші літаки держпідприємства "Антонов", не встигли перемістити з охопленого боями Гостомеля на безпечні аеродроми.

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