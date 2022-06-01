Жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі, - мер Бойченко

Цивільні жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі.

Про це заявив мер Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Питної води у місті немає. ... Вони (окупанти. - Ред.) залучили "МНС "ДНР", щоб вони розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам про те, що над маріупольцями продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали і допомагали їм ховати ці воєнні злочини, вбитих ними в Маріуполі.

Тобто маріупольці сьогодні працюють за воду. І те, що вони (окупанти. - Ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води", -зазначив очільник міста.

Також, додав Бойченко, окупанти тримають у заручниках понад 100 тисяч цивільних, вони не мають можливості виїхати на підконтрольні Україні території.

Також читайте: Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко