Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.

На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.



"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.

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