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Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

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Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters
Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.

На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.

"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.

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Топ коментарі

  • Bel Amor
    а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
  • Roman Osen
    України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
  • ватникобой
    ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
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