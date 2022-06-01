ЄС має відмовитися від російського газу, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз має відмовитися від імпорту російського газу. На його думку, досягнути цього можна не лише шляхом санкцій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Ми повинні продовжувати послідовно рухатися у плані відмови від енергоресурсів Росії. Наскільки це буде поєднуватися з санкціями або не обов'язково оформлятися санкціями як наші послідовні кроки щодо встановлення нашої енергетичної незалежності від Росії - це інше питання", - заявив Науседа.

Через війну Росії в Україні лідери ЄС в понеділок домовилися запровадити шостий пакет санкцій проти Кремля, наклавши ембарго майже на весь імпорт російської нафти.

Однак деякі лідери ЄС не поспішають говорити про сьомий пакет санкцій, називаючи мету запровадження газового ембарго ще більш важкою. Реагуючи на подібні висловлювання європейських політиків, президент Литви наголосив, що "ми не повинні (...) виключати це питання апріорі".

Також читайте: Із запровадженням шостого пакету санкцій проти РФ не варто зволікати, - президент Литви Науседа

"Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій. - Ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату, - сказав Науседа. - А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій".