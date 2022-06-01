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Між лідерами ЄС була дуже напружена дискусія щодо дзвінків Путіну, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

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Між лідерами ЄС була дуже напружена дискусія щодо дзвінків Путіну, - прем'єр-міністр Естонії Каллас
За словами прем’єр-міністерки Естонії Кая Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна, Шольца та Макрона.

На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
  • Чайка Київ
    "наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
    Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
  • Paul Foxen
    73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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