Між лідерами ЄС була дуже напружена дискусія щодо дзвінків Путіну, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

За словами прем’єр-міністерки Естонії Кая Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна, Шольца та Макрона.

На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас.

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