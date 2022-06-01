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Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки

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Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки
У Дрогобицькому районі Львівської області дванадцятьом порушникам комендантської години вручили повістки.

Про це повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті діяльності комендантського патруля за останні два тижні на Дрогобиччині перевірено 238 суб'єктів, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп'яніння, а саме - 4 особи були затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії", - йдеться в повідомленні.

В результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцятом з них вручили повістки. Також було затримало 13 неповнолітніх осіб.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    найс, захищати країну це покарання... нахіба потрібна мерзота яка порушує прості людські правила на фронті, щоб стріляти в спину нашим героям? може краще таких позбавляти громаднства і нахір до руцкого міра по коридору... ато совкова каральна психіатрія виходить
  • cimbitep
    який у цьому сенс? що толку з таких "мобілізованих" взагалі, не кажучи вже про фронт?
  • Яр Холодний
    Будуть "мішенями" Кацапи відловлюють в ЛДНР "УСІХ" Ми відловлюємо "бикоту" В Чернігові люди третій місяць дотримуються маскування - завішують вікна темним на ніч Бикота місцева влаштувала гулянку з "ілюмінацєю" Отримали цеглину у вікно! Прийшли в поліцію А їх "*****" послали "Ви знали про "затемнення"? Знали! Чого не закрили вікна? "Гуляйте!" Хочете - оформимо протокол! НА ВАС!
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