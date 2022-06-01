Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ Цеков

Референдуми про приєднання до Росії окупованого Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть відбутися до кінця року.

Про це заявив так званий сенатор Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Абсолютно погоджуюся, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у значно більших (ніж Донбас, Херсонська та Запорізька області. - Р￼ед.) розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює Росія, мають дуже великі шанси возз'єднатися з РФ. Це російські території", - сказав він.

Цеков зазначив, що "референдуми" щодо приєднання до РФ окупованих територій можуть провести дуже швидко, протягом року.

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Цеков також вважає, що Херсон, Запоріжжя та Донбас самі зможуть забезпечити своє відновлення, оскільки "це регіони бюджетоутворюючі, регіони-донори", з яких нібито "все висмоктувала Західна Україна".

Сергій Цеков - колаборант, колишній український, а тепер російський політик, сенатор. Перший член Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму з 24 вересня 2014 року.

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