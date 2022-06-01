Кордони Чернігівщини готові до повторного наступу РФ краще, ніж 24 лютого, - голова ОВА Чаус
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Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.
"Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", – наголосив він.
За словами Чауса, скупчення російських військ, яке "спостерігається вздовж усієї ділянки кордону" (і з Росією, і Білоруссю) на сьогодні "не критичне". Однак, як додає голова ОВА, область постійно обстрілюють.
"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас у тонусі", – пояснив Чаус.