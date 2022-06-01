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Кордони Чернігівщини готові до повторного наступу РФ краще, ніж 24 лютого, - голова ОВА Чаус

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Кордони Чернігівщини готові до повторного наступу РФ краще, ніж 24 лютого, - голова ОВА Чаус
Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", – наголосив він.

За словами Чауса, скупчення російських військ, яке "спостерігається вздовж усієї ділянки кордону" (і з Росією, і Білоруссю) на сьогодні "не критичне". Однак, як додає голова ОВА, область постійно обстрілюють.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас у тонусі", – пояснив Чаус.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3345267

    Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
  • Eugen Mk
    Ок. а чё 24го были не готовы?
  • ден гуч
    Знаєте в чому парадокс ! ? Наш головнокомандуючий не данє наказу подавляти вогонь у відповідь тому орки і тримають у тонусі всі наші війська на кордоні рф -це абсурд і думаю військові розуміють це після оос і ато що чим довше не відповідати або навіть краще завдавати упереджувального вогню то гірше буде. Бо орки розуміють тільки силу вогню. Тому по всій межуючій тер. з рф зводяться лінії оборони але ще ефективнішим потрібно відповідати і знищувати навіть на їхній території-це думка багатьох військових експертів і я за це.
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