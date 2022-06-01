Запрацювала гаряча лінія для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті військових
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За номером 089 420 18 66 можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.
Лінія почала роботу в середу, 1 червня о 12:00. Одночасно дзвінки на ній приймають 10 операторів.
Номер багатоканального телефону: 38 089 420 18 66.