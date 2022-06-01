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РФ готує "суд" над "азовцями" за участю депортованих українців, - Центр стратегічних комунікацій

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РФ готує "суд" над "азовцями" за участю депортованих українців, - Центр стратегічних комунікацій
Російські окупанти планують "суд" над бійцями полку "Азов".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім акордом "денацифікації" України рф планує так званий суд над бійцями "Азова". Ватажок "ДНР" Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде "міжнародним". "Л/ДНР" на даний час визнали лише Росія і таки ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає "міжнародним трибуналом" не зрозуміло навіть самій Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу у ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди.

"Навіть, ті кого ми знали. Це українці, насильно вивезені до рф. Насправді, російські слідчі керуються принципом "зізнання - цариця доказів". Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде "свідчити" і "зізнаватись". Не важко уявити, за яких обставин ці "свідчення" з’являтимуться", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

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Топ коментарі

  • Максим Калиниченко 9b647650
    Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
    Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
  • Дик Шелдон
    Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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