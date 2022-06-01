РФ готує "суд" над "азовцями" за участю депортованих українців, - Центр стратегічних комунікацій

Російські окупанти планують "суд" над бійцями полку "Азов".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім акордом "денацифікації" України рф планує так званий суд над бійцями "Азова". Ватажок "ДНР" Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде "міжнародним". "Л/ДНР" на даний час визнали лише Росія і таки ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає "міжнародним трибуналом" не зрозуміло навіть самій Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу у ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди.

"Навіть, ті кого ми знали. Це українці, насильно вивезені до рф. Насправді, російські слідчі керуються принципом "зізнання - цариця доказів". Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде "свідчити" і "зізнаватись". Не важко уявити, за яких обставин ці "свідчення" з’являтимуться", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

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