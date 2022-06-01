Поставка до України гаубиць з Бельгії зірвалася через високу ціну, - ЗМІ

Бельгія не буде поставляти в Україну броньовані гаубиці M109 через відсутність у нашого Міністерства оборони змоги їх викупити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ.

За словами обізнаних джерел, переговори між міністерством оборони та східнофламандською технологічною компанією OIP зірвалися через ціну на M109. "Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", - повідомило джерело.

OIP, дочірня компанія якої спеціалізується на військовій техніці, також не дозволила перевіряти стан M109 спеціалістам з бельгійської армії.

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Нещодавно в Міноборони Бельгії повідомили, що броньовані гаубиці вже були продані іншій стороні. Кому, незрозуміло. OIP не хоче коментувати це питання.

"Так що поставки не буде, але це не з принципових міркувань", - сказала міністр оборони Людівін Дедондер.

Видання нагадує, що гаубиці були продані бельгійським міністерством оборони в 2008 році, що є "яскравим прикладом відсутності інтересу до армії".

Частина з них була продана Індонезії в 2015 році, а решту розмістили в ангарі OIP, причому компанія отримала їх за зниженою ціною - деякі навіть за 15 тисяч євро.

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"У квітні уряд ухвалив рішення викупити гаубиці та негайно відправити їх на фронт на Схід України", - повідомляє видання.

Наразі Бельгія надала Україні близько 77 мільйонів євро військової допомоги.