Новини • Війна

Ми можемо ніколи не дізнатись, хто розмінував Чонгар. В Раді пропонують передати функції контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МО, - Коваленко

21 401114
Ми можемо ніколи не дізнатись, хто розмінував Чонгар. В Раді пропонують передати функції контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МО, - Коваленко
В Раді зареєстрували законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ.

Про це у Facebook повідомила ексочільниця Чернігівської ОВА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чому ми можемо ніколи не дізнатись хто розмінував Чонгар? У ВРУ зареєстровано законопроєкт про передачу функцій контррозвідувального забезпечення із СБУ в ГУР МОУ.  Це неодмінно матиме наслідки:

- В СБУ знаходиться зараз кілька тисяч кримінальних проваджень в тому числі і щодо розмінування Чонгара, їхня передача може вплинути на обʼєктивність досудового розслідування;

- Звичайно проводити оперативно - розшукову діяльність ГУР МОУ навряд буде відносно своїх керівників (МОУ та Главкома);

- Зникне додаткове джерело інформації для Президента, бо ГУР підпорядковується одночасно Главкому та Міністру оборони;

- Дестабілізує обидві структури;

- Фактично відразу залишить без належного контррозвідувального забезпечення наші військові підрозділи;

- Потребуватиме додаткових грошей і часу на навчання вузькопрофільних спеціалістів у системі ГУР МОУ;

- Потрібно буде створити величезну кількість підзаконних актів щоб забезпечити дійсне функціонування у правовому полі;

- Це збільшує корупційні ризики", - пояснила вона.

Також читайте: Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Коваленко пояснила, що в країнах НАТО немає єдиного підходу до цієї архітектури.

"Наприклад в Польщі - це окремий від оборонного відомства орган. Інші - роблять це у відповідності до своєї історії, звичаїв та культури. І якщо ГУР МОУ хоче самостійно виявляти в себе "російських шпигунів" у них для цього є підрозділ внутрішньої безпеки. Якщо українські парламентарі хочуть покращити роботу цього органу - для цього є інші інструменти. Реформа СБУ важливе питання, але має вирішуватись комплексно", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Анна Коваленко була нардепом партії "Слуга народу". З вересня 2019 по квітень 2020 року займала посаду заступника глави Офісу Президента. З квітня по жовтень 2020 року була заступником міністра розвитку громад та територій України, а з жовтня 2020 по серпень 2021 року - главою Чернігівської ОДА.

Також дивіться: "Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Garry Grant
    ОП розмінував Чонгар. Але ж "какієвашідаказатєльства?" Під шумок будуть активні "кінці в воду".
  • Bohdanov Dmytro
    зайшов подивитись за посиланням - ініціатор законопроекту Безугла.
    Цій тупій курці я не довіряю
  • Vitaliy Sander
    Вони мертвечука посадять перед камерою, а той розкаже що то порошенко розмінував
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини