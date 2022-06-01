Ердоган звинуватив у підтримці тероризму, крім Фінляндії та Швеції, ще три країни

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не лише Швеція та Фінляндія підтримують терористичні організації. Це також роблять у Німеччині, Франції та Нідерландах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Ердоган вкотре виступив проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки ті "підтримують терористичні організації Робочої партії Курдистану та її відгалуження".

"Вони (Фінляндія та Швеція, - ред.) захищають ці терористичні організації разом із поліціями Німеччини, Франції та Нідерландів. Вони марширують із плакатами, на яких зображені ватажки терористичних організацій. Нам поки що не надали жодного конкретного документа, який гарантував би протилежне. Тож ті, хто передає терористичній організації зброю і техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави", - заявив Ердоган.

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