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Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"

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Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в "Дії"
В "Дії" завершилося опитування про ставлення до володіння українцями зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МВС Денис Монастирський ініціював опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним.

25 травня опитування стартувало в "Дії". 

1 червня опитування було завершено з такими результатами:

- Для спеціальних потреб (з особливими умовами зберігання та без права носіння) - 19,43%
- Для особистого захисту (з правом носіння) - 58,75%
- Проти права на володіння зброєю - 21,82%.

В ньому взяли участь 1 726 452 громадян.

Також читайте: 89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в Дії 01
Понад 58% українців висловилися за вільне володіння зброєю, - опитування в Дії 02

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Топ коментарі

  • Colt
    Та вже скільки зброї на руках, і ніхто нікого якось не перестріляв.
  • Stanislav Bryzhyk
    Черговий ідіот, ***. І що робити, якщо в віськоматі сказали 24.02: іди додому, позвонимо? І на цьому всьо? Пішком на фронт за пістолетом *********? А що робити жителям Херсона, Мелітополя і тд? З голими руками на танка кидаться? Чи чекать, поки буде як в Бучі?

    Іноді краже жувати, ніж говорити... кончене.
  • Український Крим
    Кожен має вільно володіти зброєю! І чим більше, тим краще! А якщо є вівці, які не хочуть, то їх примушувати ніхто не збирається...
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