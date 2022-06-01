Україна та Польща вперше проведуть міжурядові консультації в широкому форматі
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському телеканалу TVP INFO заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, уряди України і Польщі проведуть "перші в історії міжурядові консультації в такому широкому форматі" щодо відкриття кордонів та в'їзду з України на митну територію ЄС.
"Ключовими напрямками буде покращення співпраці прикордонних служб, а також процедур, пов’язаних з єдиним митним контролем, коли йдеться про перетин кордону. В основному це стосується транзиту товарів через Польщу в Україну та з України, а також інших питань, зокрема дипломатичної підтримки та підтримки Польщею зусиль України щодо вступу до ЄС", - сказав Шмигаль.
Він також зазначив, що Польща однією з перших підтримала Україну зброєю, і підкреслив активну співпрацю з польським урядом.
Інформацію про проведення українсько-польських консультацій у середу підтвердили і в уряді Польщі.
"Сьогодні в Києві відбудуться польсько-українські міжурядові консультації. Польща – перша країна після лютневого вторгнення Росії, яка зустрінеться з урядом України у цьому форматі", – написав речник польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter.