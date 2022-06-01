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Ворог обладнує на Херсонщині другу і третю лінії оборони, - Міноборони

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Ворог обладнує на Херсонщині другу і третю лінії оборони, - Міноборони
Війська РФ на Херсонщині обладнують другу і третю лінії оборони, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних сил України", - сказав Мотузяник.

Він додав, що РФ здійснює інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на слобожанському напрямку, знімає зі збереження озброєння, а також уводить резерви з території Росії.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
    людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
  • Олександр Карін
    То були не помилки, а договорняк із ворогом. Наша помилка зараз сидить на Банковій і пиляє відосики.
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