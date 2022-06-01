Шкарлет - до педагогів: Не співпрацюйте з окупантами. Краще викладати онлайн

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, коментуючи продовження навчального року окупантами у Маріуполі до 1 вересня задля тотальної русифікації шкіл, заявив, що українські педагоги в окупації не зобов'язані працювати.

Про це Шкарлет сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону 1 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, МОН наприкінці березня розробило алгоритм дій, як працювати педагогам в окупації, який є у всіх департаментів освіти і науки.

"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", – наголошує міністр.

Шкарлет зазначив, що Україна забезпечила педагогів "усіма можливостями викладати за українськими стандартами в онлайн-форматі".

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"У нас є і Всеукраїнська школа онлайн, електронні щоденник і класний журнал, усереднений онлайн-розклад, віртуальні школи, як-от "Атмосферна школа" та "Оптіма". Вони дають можливість будь-якій дитині під'єднатися до занять, а викладачу до їхнього проведення безкоштовно", – зазначив міністр.

Водночас, він запевнив, що жоден український педагог не пішов на співпрацю з окупантом.

"Перше зло – це викладання на мові окупанта, але ще більше зло – це викладання за російськими наративами і стандартами. Там усе пронизано меншовартістю нашої держави. Жоден з наших освітян цього не допустив і не пішов на співпрацю з окупантом, я пишаюсь ними", – наголосив Шкарлет.

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Також глава МОН заявив, що заробітні плати освітянам виплачують у повному обсязі два рази на місяць. Однак, не всім. За його даними, наразі в Україні є 48 територіальних громад (10 тисяч педагогів), які ще не отримали зарплати навіть за квітень.

"Чому це відбувається? Тому що у МОН немає прямого менеджменту до кожної школи. Школами опікуються місцеві органи влади або їхні засновники. Нарахування заробітної плати є, а виплат – немає. Все тому, що наприклад немає (на місці. – Ред.) керівника, що має цифровий підпис або печатку. Він має формувати реєстри для виплати зарплати", – пояснив Шкарлет.

Зараз МОН намагається вирішити це питання з керівниками військових адміністрацій, запевнив міністр.