Ощадбанк скасував "кредитні канікули" і повернув послугу "розстрочка"

Державний "Ощадбанк" з 1 червня відновив нарахування відсотків за кредитами своїм клієнтам.

Про це йдеться у офіційній заяві установи, інформує Цензор.НЕТ.

"Для фінансової підтримки клієнтів Ощадбанк з початку війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 червня клієнтам Ощаду стає доступним придбання товарів у розстрочку під 0,001% річних за кредитними картками "Моя кредитка" та MORE у партнерських мережах.

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"Попит на кредити сприяє відновленню кредитування загалом по ринку. Клієнтів, що готові кредитуватись та повертати кредити, доволі багато. У травні ми відновили роботу з партнерами і розпочали поетапне відновлення кредитування – як споживчого, так і карткового", – зазначив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

У банку інформують, що максимальна сума кредиту – 100 тис. грн, але не більше встановленого ліміту по картці, а строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.