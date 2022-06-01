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Ощадбанк скасував "кредитні канікули" і повернув послугу "розстрочка"

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Ощадбанк скасував "кредитні канікули" і повернув послугу "розстрочка"
Державний "Ощадбанк" з 1 червня відновив нарахування відсотків за кредитами своїм клієнтам.

Про це йдеться у офіційній заяві установи, інформує Цензор.НЕТ.

"Для фінансової підтримки клієнтів Ощадбанк з початку війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 червня клієнтам Ощаду стає доступним придбання товарів у розстрочку під 0,001% річних за кредитними картками "Моя кредитка" та MORE у партнерських мережах.

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"Попит на кредити сприяє відновленню кредитування загалом по ринку. Клієнтів, що готові кредитуватись та повертати кредити, доволі багато. У травні ми відновили роботу з партнерами і розпочали поетапне відновлення кредитування – як споживчого, так і карткового", – зазначив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

У банку інформують, що  максимальна сума кредиту – 100 тис. грн, але не більше встановленого ліміту по картці, а строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.

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Топ коментарі

  • Gal
    Не провокатор, а задав просте запитання - а що, в людей гроші з`явились? Ні? ну то яким хером вони мають ті кредити виплачувати. Форс мажор, чув? І, найголовніше, а що влада зробила і робить, щоб ту ситуацію виправити? А ніхрена,! Ну, хіба, відосіки...
    Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
  • 911 911 b73befe0
    То ви мабуть і прицюєте в ощаді. І якраз відсутність грошей то і є причина не повертати кредит, бо кредит повертається грошима. Якщо людина втратила дім, роботу, може щей має дітей, то я не думаю що повернення кредиту це то що найбільше таку людину турбує.
  • Gal
    А що, війна вже закінчилась, все навколо запрацювало, в людей гроші з`явились... Правда їх навіть вже не харчі не вистачає, ну то таке, кому до того діло.
    Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
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