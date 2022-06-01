Росія збільшила темпи депортації маріупольців, - Андрющенко

Росія збільшила темпи депортації жителів окупованого Маріуполя до прикордонних областей. Це пов'язано з неможливістю евакуації на підконтрольну Україні територію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що за минулу добу з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безимяне доставлено 355 осіб, зокрема 32 дитини. А із с. Безимяне в м. Таганрог (Росія) депортовано 324 особи, зокрема 27 дітей.

"За останній тиждень спостерігаємо тенденцію збільшення кількості депортованих осіб. Частково це пов’язано з ротацією так званих "державних волонтерів" Молодой Гвардії, частково з зачиненням шляху евакуації до території, контрольованої Україною", - сказано в повідомленні.

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