Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, - Венедіктова

Російські окупанти під час повномасштабного вторгнення вбили 243 дитини.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці… Це українські немовлята, вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. Є день, коли весь світ голосно заявляє про захист дітей, а є 98 днів, коли дітей розриває снарядами, вбиває кулями та осколками, і досі міжнародна спільнота не може це зупинити.

243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах. Страшно подумати, що це далеко не вся малеча, яка постраждала від армії рф", - наголосила вона.

"Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління. Їхнє болюче миттєве дорослішання - злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання" , - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти, - вже повідомлені про підозру.

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