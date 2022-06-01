Понад 400 тисяч дітей уже повернулися на територію України, - МВС

Понад 400 тисяч дітей, що виїхали за кордон через війну, уже повернулися на територію України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше 400 тисяч дітей вже були повернуті на територію України, тобто, в’їхали, повернулися назад", - сказала Павліченко.

Чиновниця наголосила, що підрозділи Державної прикордонної служби контролюють законність процедури перетину кордону дітьми. За її словами, є випадки, коли батьки або опікуни, або діти самостійно намагаються перетнути кордон, і при цьому вони не мають відповідних документів.

За словами заступниці міністра, у таких ситуаціях прикордонники вживають відповідних заходів для того, щоб законодавство не було порушено.

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За її даними, причинами відмов у перетині кордону можуть бути відсутність доручення батьків, недійсні документи або взагалі відсутність документів.