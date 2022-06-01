Генерала Дворнікова, командувача військами РФ в Україні, не видно два тижні, - New York Times
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на видання The New York Times.
Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він вступив на посаду приблизно в першій половині квітня. Тоді вже було зрозуміло, що початковий план Росії в Україні провалився.
"Незабаром після свого прибуття генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні і сухопутні підрозділи координувати свої атаки, повідомили американські офіційні особи. Але в останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи залишається він на чолі військових дій", — сказано в матеріалі NYT.
Можливо, Дворнікова потай відсторонили від командування. Хоч генерал і намагався налагодити спільну роботу підрозділів, ніяких стратегічних успіхів він не домігся. У тій же статті NYT відзначили, що Дворніков не змінив характер російської армії, який багато в чому успадковує радянську військову доктрину.
А в середині травня стало відомо про участь Путіна в командуванні військами РФ в Україні. За даними The Guardian, президент ухвалював тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала. Можливо, він повністю взяв контроль над армією.