Генерала Дворнікова, командувача військами РФ в Україні, не видно два тижні, - New York Times

Генерал Олександр Дворніков на прізвисько м'ясник Алеппо зник з поля зору. Впродовж двох минулих тижнів він ніде не з'являвся, через що виникли припущення, що він більше не керує російськими окупаційними військами в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на видання The New York Times.

Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він вступив на посаду приблизно в першій половині квітня. Тоді вже було зрозуміло, що початковий план Росії в Україні провалився.

"Незабаром після свого прибуття генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні і сухопутні підрозділи координувати свої атаки, повідомили американські офіційні особи. Але в останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи залишається він на чолі військових дій", — сказано в матеріалі NYT.

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Можливо, Дворнікова потай відсторонили від командування. Хоч генерал і намагався налагодити спільну роботу підрозділів, ніяких стратегічних успіхів він не домігся. У тій же статті NYT відзначили, що Дворніков не змінив характер російської армії, який багато в чому успадковує радянську військову доктрину.

А в середині травня стало відомо про участь Путіна в командуванні військами РФ в Україні. За даними The Guardian, президент ухвалював тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала. Можливо, він повністю взяв контроль над армією.

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