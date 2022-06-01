Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю, - Шмигаль

Уряди України і Польщі після консультацій у Києві підписали вісім угод про співпрацю у різних сферах.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні уряд України та уряд Республіки Польща вперше в Україні, у Києві, провели міжурядові консультації. Кількість угод і меморандумів, підписаних щойно, свідчить, що новий рівень відносин, які Україна і Польща збудували за останні три місяці, дійсно є діловим та спрямованим на розвиток", - заявив Шмигаль.

За його словами, йдеться про вісім документів щодо співпраці у сферах енергетики, військово-оборонного комплексу, транскордонного та митного співробітництва, екологічної політики, відбудови України, а також співробітництва у питанні національної пам'яті.

"За результатами міжурядових консультацій була прийнята спільна заява наших урядів. Серед важливих пунктів - Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також буде докладати зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС вже цього червня", - сказав Шмигаль.

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Крім того, зауважив прем'єр-міністр, сторони домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти РФ, посилювати прикордонне співробітництво.