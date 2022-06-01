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Зеленський поспілкувався із українськими дітьми, які тимчасово перебувають у Польщі: "Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути"

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Зеленський поспілкувався із українськими дітьми, які тимчасово перебувають у Польщі: "Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути"
У Міжнародний день захисту дітей за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський поспілкувався у форматі відеоконференції з українськими дітьми, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща, та з учнями Дрогобицького ліцею, серед яких були мешканці різних регіонів України.

Президент привітав їх із Днем захисту дітей і наголосив, що для нього особисто великим святом буде день повернення всіх дітей на Батьківщину.

"Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну й наше майбутнє, бо ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо. Тому зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко, але хочу, щоб ми повернули вас у безпечну Україну", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що вдячний Польщі та її народу за забезпечення гарних умов для українських дітей, котрі нині перебувають у цій країні.

Під час спілкування з учнями Дрогобицького ліцею Зеленський зауважив, що радий нагоді поспілкуватися з розумними дітьми, котрі ставлять серйозні запитання. Зокрема, у президента цікавилися гарантуванням безпеки України після закінчення війни, участю молоді у відбудові нашої країни, перспективами відновлення повноцінного навчального процесу.

Зеленському доповіли, що станом на сьогодні 234 тисячі юних українців перетнули кордон з Росією, з них верифіковано особи 4795 дітей.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Тьху на тебе,піарщик флісовий !!))
  • Оксана Фесенко
    Ти все зробив для того, щоб вони поїхали!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    СТОП, СТОП, СТОП, может я чего не понял , поправите , а что , детей которые в Польше нужно возвращать ? вроде не на роисси они, и не депортированы, они выехали с родителями, или с преподавателями, или с опекунами, на дружественную для нас территорию на время боевых действий, и вернутся тогда , когда посчитают нужным , не думаю что для этого нужно прилагать титанические усилия опы .
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