У Держдумі заявили, що завдяки новій тактиці "практично перестали втрачати людей" під час війни в Україні

Росія "практично перестала зазнавати втрат" під час війни в Україні – це нібито результат зміни підходу до ведення бойових дій.

Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми практично перестали втрачати людей. Останні цифри, які оприлюднено Міноборони в березні, – 1351 особа загиблих. З того часу дані не озвучувалися Міноборони і поясню чому. Наразі, звичайно, є поранені, але такої кількості загиблих уже нема. І це результат зміни підходу до тактики ведення бойових дій", – заявив Картаполов РИА Новости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,7 тис. осіб, 208 літаків, 175 гелікоптери, 1361 танк та 3343 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА