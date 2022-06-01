У Держдумі заявили, що завдяки новій тактиці "практично перестали втрачати людей" під час війни в Україні
23 81276
Росія "практично перестала зазнавати втрат" під час війни в Україні – це нібито результат зміни підходу до ведення бойових дій.
Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми практично перестали втрачати людей. Останні цифри, які оприлюднено Міноборони в березні, – 1351 особа загиблих. З того часу дані не озвучувалися Міноборони і поясню чому. Наразі, звичайно, є поранені, але такої кількості загиблих уже нема. І це результат зміни підходу до тактики ведення бойових дій", – заявив Картаполов РИА Новости.